المرشح على منصب رئيس الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ يزور مصر

جدة - نرمين السيد - زار أستاذ الطاقة المستدامة جيم سكى، مرشح المملكة المتحدة لرئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، مصر أمس؛ لمناقشة التطورات الحالية المتعلقة بتغير المناخ، ومعرفة المزيد عن احتياجات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف، وعرض خبرته فى هذا المجال.





وعقد لقاء مع كبار المسؤولين فى وزارة الخارجية لمناقشة آثار تغير المناخ على مصر والمنطقة الأوسع، ومعرفة المزيد عن الإجراءات المصرية التى تم اتخاذها للتخفيف من آثار تغير المناخ، وشرح الإجراءات التى سيتخذها إذا تم انتخابه كرئيس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وتشمل هذه ضمان توافر أفضل الأدلة العلمية على الاحتياجات المالية والطرق الأكثر فعالية للوفاء بها، بالإضافة إلى ضمان تقديم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بيانات علمية قوية لدعم الجهود المبذولة لتجنب الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ومعالجتها.

انتهز البروفيسور سكى الفرصة لتهنئة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 لتأمينها اتفاقية تاريخية حول آلية تمويل صندوق الخسائر والأضرار.

كما التقى مع رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة المصرى والمسئول المعنى فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ شريف عبد الرحيم وكذلك مجموعة من علماء المناخ المصريين للتفكير فى المخاطر الحالية التى قد تواجهها مصر نتيجة لتغير المناخ ومناقشة أفضل الحلول الممكنة لمكافحتها.

قبل مغادرته، ألقى الأستاذ سكى، وهو أستاذ الطاقة المستدامة فى جامعة إمبريال كوليدج لندن، محاضرة عن أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فى معهد التخطيط القومى.

فقد وجد التقرير الذى تم إطلاقه فى مارس أن إجراءات التكيف يمكن أن تؤدى إلى صمود وقدرة البلاد على المواجهة بشكل فعال، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لتوسيع نطاق الحلول وأن هناك احتمالًا بنسبة تزيد عن 50٪ أن تصل درجات الحرارة العالمية أو تتجاوز 1.5 درجة مئوية، وبالتالى هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين مستقبل صافى من الانبعاثات وقادر على التكيف مع التغير المناخى.

قال السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى: "دعماً للشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر، سعدت أن أرى المرشح لرئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأستاذ جيم سكى يزور مصر ويشارك فى اجتماعات مثمرة مع مختلف المسؤولين وخبراء المناخ لمناقشة تحديات تغير المناخ وما يمكننا القيام به معا للتصدى له، لقد لعب الأستاذ جيم سكى دورا مهما فى الهيئة وأثبت ريادته المتميزة فى تقديم التقرير الرئيسى للهيئة بشأن التخفيف، نحن فخورون بترشحه لمنصب الرئاسة ونتمنى له كل التوفيق".