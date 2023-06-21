«100 مليون صحة».. فحص 297 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 297 ألفا و291 مولودا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 13 يوليو 2021 حتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخال من مسببات الإعاقة.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تعمل حاليا بمرحلتها الأولى والتى تستهدف الكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين، فى حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة، بكل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ19 التى يجرى الكشف عنها، تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقى، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبى، التليف الكيسى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، ارتفاع التيروزين فى الدم "النوع الأول" ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

ونوه بأن الفحص يجرى من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها فى معامل المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية فى مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحا أنه فى حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدى للمرض، وبدء تلقى العلاج اللازم "مجانا" وفقا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

وبدورها قالت الدكتورة هالة العربى، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إنه جرى تخصيص 42 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجار التوسع تباعا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية "مجانا" للأطفال الذين يعانون من أى أمراض وراثية، لمساعدتهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

وتابعت أن المراكز الـ42 موزعين على محافظات الجمهورية، وتشمل (مركز طبى المحكمة، مركز طبى روض الفرج، مركز طبى عين حلوان، مركز طبى مصر القديمة، عيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش، عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى أبوالريش اليابانى، عيادة التغذية الكيتونية مستشفى أبوالريش) بمحافظة القاهرة، و(عيادة الإرشاد الوراثى بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة، المركز الإكلينيكى للجينات بمستشفى سموحة، عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة، عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى سموحة) بمحافظة الإسكندرية.

واستكملت أن المراكز الـ 42 تشمل أيضا (عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومى للبحوث، المركز الطبى بالشيخ زايد) بمحافظة الجيزة، و(مركز رعاية الطفل) بمحافظة البحيرة، و(عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى) بمحافظة الإسماعيلية، و(مركز طبى منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة) بمحافظة الدقهلية، و(مركز بمستشفى مصر الحرة، المستشفى الجامعى) بمحافظة المنيا، و(مركز طبى شبين الكوم، معهد الكبد بشبين، مركز صحى شبين الكوم) بمحافظة المنوفية، و(مستشفى الأطفال الجامعى بالزقازيق، مركز طبى شرشيمة) بمحافظة الشرقية، و(مركز الإرشاد الوراثى) بمحافظة بورسعيد، و(مركز طبى كيمان فارس) بمحافظة الفيوم، و(مركز الإرشاد الوراثى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، و(مركز الإرشاد الوراثى، مركز مستشفى الإيمان، مستشفى أسيوط الجامعى للأطفال) بمحافظة أسيوط، و(مركز طبى سعيد بطنطا، مستشفى دراو المركزى، مركز طبى رعاية طفل أول، وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى طنطا الجامعى، وحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعى) بمحافظة الغربية، و(مركز طبى شرق النيل) بمحافظة بنى سويف، و(مركز طبى حى ثالث) بمحافظة دمياط، و(مركز طبى جزيرة محروس، مستشفى سوهاج الجامعى) بمحافظة سوهاج.