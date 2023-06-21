«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن العلاقة بين مصر وفرنسا

وأضاف التقرير أن الأزمة الأوكرانية كانت محطة تلاقى فى الرؤى بين القاهرة وباريس إزاء تخفيف الحرب الروسية الأوكرانية، وضرورة إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة أمام جميع الأطراف.
وأوضح أن وحدة الرؤى المصرية الفرنسية ظهرت واضحة فى العديد من الأزمات بمنطقة شرق المتوسط، إذ اتفق الرئيسان المصرى والفرنسى على خروج الأجانب والمرتزقة فيما يخص الأزمة الليبية، بالإضافة إلى اتفاق مصرى فرنسى على رؤية مشتركة للقضية الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن فرنسا دائما ما تشيد بالدور المصرى فى منطقة شرق المتوسط، الذى يتمثل فى حلها للأزمات التى تضر بالمنطقة، بما لا يمس وحدة وسيادة الدول فى الإقليم.
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