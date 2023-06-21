سفير مصر في لاهاى يستضيف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا

جدة - نرمين السيد - استضاف السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندى "فوبكه هوكسترا" فى اجتماع مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى هولندا، وذلك فى إطار اللقاءات التى يجريها الوزير الهولندى مع السفراء من مختلف المجموعات الجغرافية.





وتناول السفير المصرى أهم القضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى والعربى فى ظل ما يموج به العالم حالياً من تحديات، وآفاق التعاون مع هولندا والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات الثنائية والإقليمية بما يحقق المصالح العربية والهولندية المشتركة ويسهم فى دعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، خاصةً فى مجالات الهجرة والتجارة والاستثمار.

وقد ركزت مشاورات التعاون على التعاون الإنمائى لاسيما فى ضوء ما تتميز به هولندا من خبرات رائدة فى مجالات تمثل أهمية بالغة للمنطقة.

كما تناول السفراء العرب مع الوزير الهولندى أبرز القضايا العربية، والتى كان على رأسها القضية الفلسطينية، وتم التشاور حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك للجانبين.

وتم استعراض السبل المختلفة لتعزيز العلاقات مع مملكة هولندا فى المجالات التى تتميز فيها بخبرات رائدة كإدارة المياه والزراعة ونقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والفرص التى تذخر بها المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندى "فوبكه هوكسترا" عن امتنانه للقاء وتقديره لأهمية العلاقات الهولندية العربية.

وتناول مجمل العلاقات مع دول المنطقة وسبل تعزيزها، كما تباحث مع السفراء حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية والمواقف الهولندية ذات الصلة.