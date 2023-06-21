تنظيم زيارة للسفراء الآسيويين إلى مجلس النواب

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وفى كلمته، أعرب السفير أيمن كامل عن تقديره لاستجابة رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمقترح تنظيم الزيارة لسفراء المجموعة الآسيوية بالقاهرة، مشيرا إلى أن هذه اللفتة هى بمثابة تأكيد على اهتمام مصر قيادة وشعبا بتوطيد وتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية الصديقة.
ومن جانبه، استعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال اللقاء الذى حضره عدد من السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة آليات العمل البرلمانى فى مصر وتاريخ الحياة النيابية وأكد على ترحيب المجلس بالتعاون مع المجالس النيابية المناظرة فى جميع دول العالم.
وفى معرض الإجابة على تساؤلات السفراء الآسيويين، أوضح النائب كريم درويش وعدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية البيانات المتعلقة بعدد مقاعد مجلس النواب وكيفية شغلها والحصة المرعية لتمثيل المرأة فى المجلس وأنشطة لجان الصداقة البرلمانية ودور اللجنة فى متابعة تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية.
هذا، وقد رحب المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بسفراء الدول الآسيوية، خلال حضورهم بشرفة المجلس لمتابعة جزء من أحداث الجلسة العامة، مبرزا حرص مصر على تعزيز علاقاتها بالدول الآسيوية التى تربطنا معها مصالح الاهتمام المشترك.
شملت الزيارة كذلك جولة فى أروقة مجلس النواب وتفقد لمتحف المقتنيات التاريخية بالمجلس والتى أبدى السفراء إعجابهم بما تمثله من تقاليد حضارية راسخة تزخر بها الحياة النيابية المصرية.
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