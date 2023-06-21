شبكة تليفزيون الحياة تغير خريطتها البرامجية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:31 مساءً - أعلنت شبكة تليفزيون الحياة عن تغيير خريطتها البرامجية اليوم تزامنا بالإحتفال باليوم العالمي للموسيقي و الذي يوافق ال21 من شهر يونيو من كل عام.

يتم الاحتفال بهذا اليوم بأكثر من 123 دولة علي مستوى العالم من بينهم مصر.

يذكر أن فكرة هذا اليوم انطلقت من قبل وزارة الثقافة الفرنسية و تحديدا في 21 يونيو 1982 تزامنا مع التوقيت الصيفي في العالم.

و يشارك في هذا الاحتفال العديد من الدول علي مستوي العالم مثل فرنسا ، اليونان ، كولومبيا و غيرهم من الدول الكبري التي تري في الموسيقي الحل السحري لتوحيد الشعوب على مختلف جنسياتهم.