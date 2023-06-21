رئيس هيئة الدواء يتفقد مصنعا للمستلزمات الطبية (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، مصنع أوبتالاين للمستلزمات الطبية، وذلك استكمالا للدعم المقدم من هيئة الدواء المصرية للشركات الوطنية المتميزة والتى تأخذ خطوات جادة فى مجال توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية بمصر.





ويعد مصنع أوبتالاين أول مصنع بالمنطقة متخصص فى إنتاج مستلزمات جراحات العيون. جاء ذلك بحضور الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتور يس رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وكان فى استقبالهم، الدكتور عمرو حجازى، رئيس مجلس إدارة شركة أوبتالاين، ومحمود فايز، عضو مجلس الإدارة ومدير عام المصنع. وعلى هامش الزيارة، تم مناقشة الخطة الإنتاجية المستقبلية للمصنع، إذ تبدأ خطة الإنتاج بعدد من المستلزمات الضرورية، التى يتم استخدمها من قبل المريض المصرى بمعدل عالى، مما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية لتلك المستلزمات، ويضمن سرعة توفيرها، كذلك تم استعراض الخطة والخريطة التصديرية التى تستهدفها الشركة بمنتجاتها. يأتى ذلك فى ضوء سعى هيئة الدواء المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030، ومنها محور توطين الصناعات الاستراتيجية، وخاصة صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، كذلك تأكيد رسالة تقديم الدعم الفنى الذى توجهه هيئة الدواء المصرية للشركات العاملة بقطاع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

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