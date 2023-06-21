خطة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى خطة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى: ووجه القصير وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذها الثابتة والمتنقلة.

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