اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية تعقد اجتماعها الدورى

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدورى برئاسة السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية وبمشاركة ممثلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية.





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