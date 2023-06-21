السفير حسين هريدى: العلاقات المصرية-الفرنسية شهدت تطورات كبرى بشتى المجالات

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، والتى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى. وقال السفير حسين هريدى فى تصريحاته لقناة "اكسترا نيوز" اليوم: "العلاقات المصرية-الفرنسية شهدت تطورات كبرى فى شتى المجالات". من جانبه، صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث المهم تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خصوصا تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث تسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.

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