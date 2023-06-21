المتحدة تشارك فى حملة التبرع بالدم لصالح القصر العينى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، فى حملة التبرع بالدم لصالح القصر العينى.



جدة - نرمين السيد - شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، فى حملة التبرع بالدم لصالح القصر العينى. وتجرى "المتحدة" العديد من المبادرات التى لها دور مؤثر ومساهمة فعالة فى مساعدة الآخرين.

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