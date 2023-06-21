رئيس cop28: يجب الانتقال من المفاوضات لتنفيذ الخطط فى دول الجنوب العالمى

جدة - نرمين السيد - كما تمتلك الدولة علاقات دبلوماسية طيبة قائمة على الود والاحترام المتبادل مع كل دول العالم، بما يمكنها من القيام بدور فاعل لتحقيق نقلة نوعية فى مؤتمرات الأطراف المشاركة فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والانتقال من تركيز هذه المؤتمرات على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة التى تحتوى الجميع، خاصة دول الجنوب العالمى.

جاء ذلك خلال كلمة مصورة للدكتور سلطان الجابر فى إحاطة حكومية نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للموارد البشرية الحكومية فى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمشاركة أكثر من 200 من القيادات الحكومية لاطلاعهم على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28؛ أهم وأكبر مؤتمر دولى للعمل المناخى، والجهود التى تقودها دولة الإمارات فى مجال الاستدامة، بحضور مريم بنت محمد المهيرى وزيرة التغير المناخى والبيئة، وعهود بنت خلفان الرومى وزيرة دولة للتطوير الحكومى والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والسفير ماجد السويدى المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28).



وأضاف: "نفتخر فى دولة الإمارات بإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فى مجال الاستدامة، وبأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، يحرصان دائما على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة".

وأوضح أن استضافة مؤتمر الأطراف COP28 مهمة جدا لأننا فى منطقة الشرق الأوسط نتأثر بشكل كبير بتداعيات تغير المناخ، ومن الضرورى أن يكون لنا دور فاعل فى تصميم وبناء المستقبل، خاصة أن دولة الإمارات لديها سجل حافل فى مجال البيئة والاستدامة، والطاقة المتجددة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل المناخى. ومن خلال رؤية القيادة، تنظر دولة الإمارات إلى العمل المناخى كفرصة للتصدى لتحد يؤثر على البشرية، وتحويل هذا التحدى إلى فرصة للنمو الاقتصادى المستدام، خاصة فى ضوء المكانة المتميزة والموقع الفريد لدولة الإمارات، والتى تؤهلها لمد جسور التواصل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، مشيرا إلى تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، للإشراف على التحضير واتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنظيم المؤتمر.

وأشار إلى أن نجاح الاستضافة يحقق العديد من الفوائد لدولة الإمارات، ومنها فتح آفاق الريادة فى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها بصفتها مركزا للتمويل وتكنولوجيا المناخ وحلول خفض الانبعاثات، إضافة إلى فتح أبواب جديدة للشركات الوطنية فى مشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة فى أنحاء العالم.

ودعا الجهات الاتحادية والمحلية إلى دعم أهداف الحياد المناخى، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى المبادرات المناخية من خلال السياسات الداعمة، كما دعا إلى تشجيع المجتمع على المشاركة فى الاستضافة، وتمكين دور الشباب بصفتهم قادة المستقبل فى اقتصاد المناخ الجديدة.

من جهتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومى، وزيرة دولة للتطوير الحكومى والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فى كلمتها أن هذه الإحاطة تدعم التوجه المستقبلى لدولة الإمارات تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بحماية الموارد واستدامتها وصونها لأجيال الحاضر والمستقبل، وينسجم مع مساعى دولة الإمارات إلى طرح حلول وبرامج فعالة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أجندة المستقبل تدعم الاستدامة فى مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن استمراريتها باعتبارها حق للأجيال المقبلة.

وقالت عهود الرومى: "نعمل على تعزيز المساهمة الإيجابية للقيادات الحكومية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتمكينهم من القيام بدور فاعل فى تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031 وبناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، وتعكس هذه الخطوة التزامنا بدمج أجندة الاستدامة ضمن أجندتنا الحكومية وبرامجنا المستقبلية، وسعينا الحثيث بتطوير المهارات الخضراء والتى أصبحت مدخلا مهما لمواجهة ما يشهده العالم من تحديات بيئية لتحقيق أهداف الاستدامة والاستفادة من الفرص التى يوفر الاقتصاد الأخضر والذى يحتاج لنوع جديد من المهارات والقدرات".

وأشارت مريم المهيرى، وزيرة التغير المناخى والبيئة فى كلمة بعنوان: "تحقيق الحياد المناخى بحلول 2050: منهجية حكومة دولة الإمارات فى العمل المناخى" إلى أن دولة الإمارات تمضى فى ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

وقالت: "تعكس استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجارى، المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات فى مجال العمل المناخى العالمى، ومساهماتها الملموسة فى قيادة الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على شعوب العالم. تمتلك دولة الإمارات تجربة استثنائية فى هذا المجال كونها أول دولة فى الشرق الأوسط التى تصادق على اتفاق باريس للمناخ وتقديم مساهماتها المحددة وطنيا، بالإضافة إلى كونها أيضا أولى دول المنطقة فى الإعلان عن استراتيجيتها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخى بحلول عام 2050، ذلك فضلا عن مشاريعها الرائدة داخل وخارج الدولة والتى تساهم من خلالها إلى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائى وفق أسس مستدامة".

وأضافت: "نتشرف فى وزارة التغير المناخى والبيئة بالعمل على تنسيق الجهود الوطنية استعدادا لاستضافة الإمارات لـ COP28، ونعمل حاليا تحت مظلة عام الاستدامة و"حملة الاستدامة الوطنية" التى نسعى من خلالها إلى إبراز كافة المشاريع والمبادرات المستدامة فى الدولة، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تحقيق أهدافنا المناخية. ونسعى من خلال كل تلك الجهود إلى إبراز دور دولة الإمارات الرائد فى مكافحة التغيرات المناخية وبناء اقتصاد مستدام".

وبينت أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان دولة الإمارات عن أهدافها المحددة وطنيا، والتى تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية تدريجيا حتى الوصول إلى الحياد المناخى بحلول عام 2050، إضافة إلى الإعلان عن خطة تنفيذ أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخى، والتى ستكون خارطة طريق لتحقيق الأهداف الموضوعة لخفض الانبعاثات تدريجيا فى الأعوام 2030 و2040 و2050.

واختتمت المهيرى حديثها قائلة: "الإنسان هو أهم عنصر فى منظومة التغيير.. ولابد أن نبدأ بأنفسنا من خلال تبنى سلوكيات مستدامة، وننقلها لأبنائنا. ومن خلال كل جهودنا.. هناك أولوية كبرى لرفع وعى الجمهور وكل أفراد المجتمع تجاه الممارسات المستدامة وأهمها ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحد من هدر الغذاء، بجانب تبنى سلوكيات صديقة للبيئة فى كل أنشطة الحياة".

وقال السفير ماجد السويدى، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وفق رؤية وتوجيهات القيادة تركز دولة الإمارات على تنويع الاقتصاد والاستعداد للمستقبل وتحقيق الاستدامة، وهى قيم راسخة لدى الدولة منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذى كان من رواد الاستدامة وحماية البيئة، حيث وجه فى عام 1973 بإيقاف حرق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج من الآبار والمصافى، قبل أن يعتمد قطاع النفط والغاز هذا الإجراء عالميا، وتستمر الإمارات على خطاه، كما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل نفط، وفى ضوء هذه الرؤية نواصل سعينا الدؤوب لتحقيق الاستدامة.

وأضاف: "تتعامل رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 والرئيس المعين للمؤتمر الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع استضافة دولة الإمارات للمؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة، خاصة مع تزامن الاستضافة مع عام الاستدامة فى الدولة، وهو عام للتفكير العميق، ومعالجة الأضرار، ورسم طريق جديد إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار السويدى إلى أن العالم يحتاج إلى معالجة الفجوة المقلقة بين مستوى التقدم الحالى والأهداف المحددة فى اتفاق باريس، ونحن الآن فى منتصف الطريق، حيث مرت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس وتبقى 7 سنوات حتى عام 2030، ونحتاج إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، وتصحيح المسار عبر موضوعات " التخفيف" و"التكيف"، و"التمويل"، و"الخسائر والأضرار".

وقال السويدى: "يجب أن يتحول تركيزنا إلى تنفيذ إجراءات ملموسة ومؤثرة تحقق نتائج فورية، وكلنا ثقة بقوة التعاون واحتواء الجميع، وقدرتكم على أداء الدور المحورى لكل منكم فى هذه المهمة على أكمل وجه"