وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان التعاون لإعادة إحياء «كبريتاج حلوان»

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أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من "كبريتاج حلوان"، حيث قدم محافظ القاهرة عرضا مفصلا حول المنتجع الاستشفائى، والذى تم افتتاحه عام 1899، ومكانته الذى حظى بها فى الكثير من الموسوعات العالمية للعلاج الطبيعى بالمياه، وتوافد عليه السائحون للعلاج آنذاك.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الموقف الحالى لكبريتاج حلوان، وما وصلت إليه المبان الملحقة به سواء الإدارية أو الاستشفائية، كما اطلع الوزير على الموقف الحالى لمركز حلوان الكبريتى التابع لوزارة الصحة، والذى يقدم خدمات العلاج الطبيعى.
وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا الرؤية المستقبلية فى التعاون لإحياء مشروع "كبريتاج حلوان"، حيث اتفقا على سرعة التعاون مع أحد المكاتب الهندسية لوضع تصور لتطوير المشروع، حيث أكد الوزير تقديم التعاون الكامل مع محافظة القاهرة ليضاف المنتجع إلى خريطة منتجعات الاستشفاء فى مصر.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وضع مشروع إحياء "كبريتاج حلوان" على رأس أولويات العمل، ليضاف إلى الوجهات السياحية العالمية بمحافظة القاهرة، والتى ستصبح العاصمة الرائدة والوجهة السياحية، والثقافية، والفنية، والعملية والعلمية بحلول عام 2030، موجها الشكر لوزير الصحة لتعاونه المثمر مع المحافظة ودعمه المنظومة الصحية، مما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
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