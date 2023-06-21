المتحدة للخدمات الإعلامية تشارك في حملة التبرع بالدم لمستشفى قصر العيني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:30 مساءً - شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى قصر العيني، وتأتي المشاركة في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة فى الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

ويذكر أن المركز القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، أقام احتفالية المرأة في دراما رمضان، بحضور محمد السعدى، نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بمشاركة نخبة من النجوم خلال حفل "المرأة فى دراما رمضان"، لافتة إلى أننا نعيش هذه الأيام عصر ذهبى حافظ على مكتسبات المرأة المصرية وقدمها خطوات كبيرة.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال حفل "المرأة فى دراما رمضان "، والذى ينظمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، قائلة: "لو المرأة المصرية لم تحصل على كافة حقوقها فى هذا العصر من الصعب الحصول عليه فيما بعد".