محمد العرابى: العلاقات السياسية بين مصر وفرنسا تطورت فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، والتى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى. وقال السفير محمد العرابى فى تصريحاته لقناة "اكسترا نيوز" اليوم: "مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث الهام تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى ماكرون". وواصل: "هذا يأتى فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا". وتابع: "الرئيس السيسى يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية".

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