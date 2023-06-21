محافظ المنيا: استلام 459 ألف طن قمح من المزارعين منذ 15 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ المنيا أسامة القاضى ارتفاع كميات القمح المورد إلى الشون والصوامع بأنحاء المحافظة إلى 459 ألف طن منذ 15 أبريل الماضى حتى اليوم الأربعاء، مشيرا إلى استمرار الشون والصوامع، فى استقبال المحصول من خلال 42 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح من المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة وقدرها 243 ألف فدان هذا العام.





وشدد المحافظ - فى بيان اليوم - على الالتزام بالقواعد المنظمة للتوريد؛ سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الاستراتيجى، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، وأرقام 2320001 و234220. من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، وتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

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