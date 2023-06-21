أيمن سمير خبير العلاقات الدولية: هناك روابط تاريخية ممتدة بين مصر وفرنسا

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، والتى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى.





وقال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، فى تصريحاته لقناة "اكسترا نيوز" اليوم تعقيبا على العلاقات بين البلدين: "هناك روابط تاريخية ممتدة بين مصر وفرنسا".

وواصل: "هناك إرادة سياسية من الجانبين لتعظيم دور كل منهما، والاستفادة من الجوانب المختلفة فى البلدين".

من جانبه، صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث المهم تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خصوصا تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث تسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.