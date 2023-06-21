محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه كلف كافة المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات بالاستعداد التام لتقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى، مع تواجد جميع القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

كما كلف المحافظ بوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى، وذلك من خلال التنسيق بيت الوحدات المحلية، والطب البيطرى، والصحة، والبيئة، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز الطبيعى، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يومياً، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال الـ 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد، وأثناء العيد، وبعد العيد لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

ووجه المحافظ، باستقبال الحالات الطارئة مجانًا بالمستشفيات وفورا دون تحميل المواطنين أى أعباء مالية، بالإضافة إلى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل.

وشدد المحافظ على مسئولى التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية لمراجعة موقف صلاحية اللحوم المعروضة خلال فترة العيد بالإضافة إلى المرور على شوادر اللحوم ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز، وأسطوانات البوتاجاز والوقود.