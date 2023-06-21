باحثة: مصر وفرنسا متفقتان على إعادة النظر فى النظام المالى العالمى

جدة - نرمين السيد - قالت آية عبد العزيز الباحثة بالشؤون الأوروبية فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على الروابط التاريخية وتقارب الرؤى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطنى" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر وفرنسا يتفقان على إعادة النظر فى النظام المالى العالمى الجديد، مع تحقيق مصالح مشتركة مع الكثير من الدول، وتجنب ارتفاع معدلات التضخم.

ولفتت إلى أن النظام الدولى الآن يشهد مجموعة من التحولات الجوهرية على العديد من الأصعدة، وأصبح الجميع يواجه نفس التحدى، وباتت المسؤولية مشتركة، فخلال التسع سنوات الماضية شهدت العلاقة بين مصر وفرنسا تطورا كبيرا.

وأوضحت، أن هذا التطور انعكس فى هيئة توافق فى القضية الليبية والسودانية، إضافة إلى القضايا الحيوية مثل مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر فرنسا أن مصر هى الدولة المحورية فى ملف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمى فى الغاز والطاقة المتجددة والربط الكهربائى.