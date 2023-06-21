محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة، برفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذى والأمنى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية مع مراعاة التكافؤ فى التوزيع لضمان الوصول للفئات الأكثر احتياجا بالشكل والأسلوب اللائق خلال فترة أيام العيد.





جاء ذلك خلال ترؤس فودة، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التفيذى، بحضور أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة، ومحمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الطور.

وقرر المحافظ، خلال الاجتماع، إلغاء الإجازات للقيادات التنفيذية بالمحافظة ابتداء من اليوم وحتى يوم 3 يوليو المقبل، مع وجود من ينوب عنهم فى حالة الضرورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مكلفا بإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية دون تحميل المواطن أى أعباء مالية.

كما وجه "فودة" بمتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد وضبط جميع أعمالها والتأكيد على نظافتها وإصدار غرامة 5000 جنيه للذبح خارج المجازر وخاصة عقب التصديق على الذبح بالمجان لأهالى المحافظة داخل المجازر.

كما وجه محافظ جنوب سيناء بتنظيم مؤتمر شعبى أول أيام العيد تحت شعار "حتى لا ننسى"، احتفالا بثورة 30 يونيو وترسيخ دروسها وإنجازاتها فى ذاكرة الأجيال، داعيا لتكاتف الجهود استعدادا للمؤتمرات والفعاليات المهمة التى تشهدها المحافظة أبرزها مؤتمر السياحة الصحية المزمع انعقاده فى الفترة من 28 وحتى 29 سبتمبر المقبل، والمهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث.

وصدق محافظ جنوب سيناء على تعديل الحد الأقصى فى ضوابط وشروط إسكان الإيواء العاجل والأولى بالرعاية بمدينة طور سيناء والموافقة على تجديد التعاقد بالبيوت البدوية بسانت كاترين.