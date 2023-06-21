دوت الخليج يرصد استمرار العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تنفيذ أكثر من 90% من مشروع تنفيذ القطاع الجنوبى لقناة السويس من 132 إلى 162 كيلومتر، وسيتم استكمال المشروع خلال شهرين.





وأكد الفريق أسامة ربيع، فى مؤتمر صحفى لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، وجود قاطرات تحسبًا لحدوث أى عطل للمساعدة فى تحرك السفن، حيث يتم استخدام 45 قاطرة فى اليوم الواحد. وتابع أنه لم يفكر أحد فى الاقتراب وتطوير القطاع الجنوبى للقناة منذ عام 1990، نظرًا لصعوبة الأمر، إلا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن المشروع مستدام وله عائد كبير على مصر من خلال استيعاب عبور السفن الكبرى عبر الممر الملاحى، وعرض المشروع وصل إلى 52 مترا ويتميز بأنه صخرى صلب، لتقليل عملية تأثير التيارات المائية.

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