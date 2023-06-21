تجربة فريدة فى الغربية.. رى الأشجار بالطاقة الشمسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الغربية، أول تجربة لرى الأشجار بالطاقة الشمسية، من خلال استخدام تطبيق المحمول، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن التجربة التى تعد الأولى من نوعها فى الرى الذكى للأشجار من خلال خلية طاقة شمسية صممها حى ثان طنطا، بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات. ويجرى استخدام الموبايل لفتح وغلق أنبوبة المياه، فى خطوة مهمة جدا لتوفير الكهرباء والحفاظ على كل نقطة مياه، ويجرى رى الأشجار بالتنقيط وليس بالغمر كما هو متبع.

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