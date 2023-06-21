عاجل- السيسى يبحث مع رئيس الملاحة الفرنسية التعاون فى النقل البحرى

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ اللقاء تناول سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التعاون القائم معها فى مجال الملاحة والموانئ والنقل البحرى فى مصر، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتى تم افتتاحها مؤخراً بحضور الرئيس.
وأكد "السيسى"، فى هذا الصدد اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية فى تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمى والعالمى بتطبيق المعايير الدولية فى تشغيل الموانئ، والاستفادة من الخبرة الأجنبية، على النحو الذى يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية فى مجالى اللوجستيات والتجارة.
من جانبه؛ أشاد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال فى مصر الذى يشهد تطوراً إيجابياً متسارعاً، مؤكداً تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصرى فى إدارة موانئ إضافية، بما فى ذلك من تشغيل للمناطق اللوجسيتة والمحطات، وذلك فى ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى مصر، والتى تمثل فرصة كبيرة وسوقاً واعداً لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات.
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