«تجنب المخاطر فى بيئة العمل».. ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوى

جدة - نرمين السيد - أقامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السلامة والجودة بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل، ندوة توعوية بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل"، وأقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلى بشركة الميناء، حيث شارك فى تنظيمها الادارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الادارية والموارد البشرية





جاء ذلك تحت رعاية مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وبهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت.

حضر الندوة الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة، والكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية، وفاطمة عبدالرسول رئيس اللجنة النقابية، كما حضر من وزارة العمل أحمد محمود نائبا عن السيد مدير مديرية العمل، والدكتورة حنان خليل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقاهرة، والكيميائية سوسو محمد صبرى من مكتب السلامة والصحة المهنية من فرع النزهة وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها.

بدأت الندوة بتوزيع برنامج وبروشمور الندوة، والذى أعده فريق من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، تلا ذلك كلمة الافتتاح التى القاها الدكتور محمد شربى حيث رحب بالسادة الحضور كما أشار إلى أهمية السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات التى هى ركائز ودعائم التنمية فى أى منشأة.

وتم إلقاء محاضرتين المحاضرة الأولى بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل"، ألقتها الكيميائية سوسو محمد صبرى وقد تحدثت فيها عن تعريفات وأهداف السلامة والصحة المهنية، كما تحدثت عن مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها والمحاضرة الثانية بعنوان "الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل" ألقاها الكيميائى مصطفى الوشاحى تحدث فيها عن أهمية دراسة الكوارث الطبيعية فى مصر والأحزمة الزلزالية فى العالم، كما أشار فى حديثه إلى استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لمجابهة الكوارث الطبيعية.

وفى ختام الندوة، وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى قدم الدكتور محمد شربى درع الشركة لـ أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، وتسلمه بالنيابة عنه أحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية، كما تم تقديم شهادات تقدير للسادة المدعوين من وزارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية فرع النزهة، تقديرا على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوى.