الأوقاف: صلاة عيد الأضحى فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن إقامة صلاة عيد الأضحى فى الساحات المحددة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة، طبقًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.





وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ محمود مرزوق - فى بيان له اليوم الأربعاء - إنه فى إطار الدور الدعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم والمستمر على إقامة الشعائر وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تقام صلاة عيد الأضحى المبارك فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة وفى الساحات التى تم تخصيصها واعتمادها بمراكز المحافظة.

وأضاف مرزوق، أن الساحات المحددة فى إدارات أوقاف "شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد" على أن تقام شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك فى ضوء الضوابط التى تمت خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار مرزوق إلى الحرص على توفير عدد من مصليات العيد للسيدات سواء فى المساجد التى تقام بها صلاة العيد أم فى الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال.

ولفت إلى أن التكبير سنة فى العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ فى عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذى الحجة، وينتهى بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذى الحجة، ويكون التكبير بعد الصلاة المفروضة، كما يستحب الإكثار من التكبير فى هذه الأيام بصفة عامة.

من جانبه أكد الشيخ الشحات البربرى كبير أئمة ومفتشى المتابعة بالمديرية، بأن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلى.