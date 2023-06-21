عاجل- السيسى: حريصون على توطين التكنولوجيا المتقدمة فى بلادنا

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية فى قطاع النقل العام، حيث أشاد الرئيس بالتعاون البناء مع الشركة فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشددًا على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية فى نقل المعرفة وبناء الكوادر، ومشيدًا بجهود شركة ألستوم فى هذا الصدد.

من جانبه؛ أكد رئيس الشركة الفرنسية اعتزام التوسع فى أعمال الشركة فى مصر، خصوصًا فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام المصرى، والتى تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من حجم المشاريع الكبيرة الجارى تنفيذها فى مصر، التى يتميز العمل فيها بالكفاءة والسرعة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنَّ اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خصوصًا ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجارى دراسة تفاصيلها بين الجانبين.