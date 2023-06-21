جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى فرنسا أهمية خاصة باعتبارها أحد حلفاء مصر المهمين على المستوى الإقليمى أو الدولى، وكانت أول دولة أوروبية يزورها الرئيس بعد توليه الحكم، وزارها حتى الآن 9 مرات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطنى" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر صوت العديد من الدول النامية، وهناك أجندة تحرك مصرية فرنسية لمساندة الدول التى تعانى وتحظى باهتمام عالمى أن يتم انتشالها من عثراتها الاقتصادية. وأوضح أن هناك روابط تاريخية قديمة جمعت مصر وفرنسا، منذ كتاب علماء الحملة الفرنسية "وصف مصر"، وحتى الثقة والتقدير بين الزعيمين، ما ينعكس على كل الملفات، الاقتصادية والسياسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسلام عفيفى: هناك أجندة تحرك مصرية فرنسية لمساندة الدول النامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.