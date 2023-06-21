متحدث الرئاسة ينشر فيديو وصول السيسى إلى باريس

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، على "فيسبوك"، فيديو وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، التى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى.





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