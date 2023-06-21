جمال الكشكى: قمة فرنسا فرصة لتقديم تجربة مصر الفريدة فى الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، إن العلاقات المصرية الفرنسية ممتدة تاريخيا، وهى علاقات مهمة مليئة بالملفات المتقاطعة والمتشابكة طوال السنوات التسع الماضية، فكل دولة منهما لها ثقلها الإقليمى والدولى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطنى" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك توافق بين مصر وفرنسا فى عدد من الملفات، حيث تتوافق الدولتين على حل المسألة الليبية حلا سلميا، أيضا مصر لها دور كبير فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وباع كبير فى مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أن قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد هى استجابة لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قمة المناخ "كوب 27"، وهذه القمة فرصة لتقديم تجربة مصر الفريدة واستراتيجيتها نحو المضى قدما فى الاقتصاد الأخضر والربط الكهربائى. وذكر أن فرنسا لديها قدر كبير جدا من الذكاء لمصافحة الدول التى تراها نموذجا وصاحبة تجربة ناجحة، والرئيس ماكرون يقدر الرئيس السيسى، وكل التجارب المصرية فى السنوات التسع الماضية أصبحت نموذجا، والاستراتيجية المصرية فرضت نفسها على الجميع.

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