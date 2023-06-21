محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 397 كيلومترا من الترع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مع نائبه عمرو البشبيشى لعدد من المشروعات الخدمية الجارى إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، والتى تشمل تمهيد الطرق والمحاور الجديدة، وبدء رصف عدد منها، وإزالة التعديات على عدد من الطرق لتوسعتها، لتستوعب الضغط المرورى الذى تشهده هذه الشوارع، بجانب أعمال تبطين الترع وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة تامر سعيد، ورئيس المركز والمدينة حسن موافى.

وقال المحافظ إنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتى تسير جنبا إلى جنب، مراعاة لرى الأراضى الزراعية، حيث جارى العمل فى 62 عملية، كما تجرى أعمال التبطين بـ 128 ترعة بقرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن نسبة تبطين الترع تبلغ 69 %، وأنه تم الانتهاء من تبطين 397 كيلو مترا من الترع.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وقد تفقد المحافظ الأعمال الجارية فى شارع صلاح سلامه المجاور لشريط قطار السكة الحديد بتقسيم المحافظة، بجانب الأعمال الجارية فى الطريق المجاور للمجمع السكنى، المتفرع من امتداد طريق صبرى القاضى المار بسوق الجملة، إضافة إلى امتداد طريق صبرى القاضى، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحى سخا من الجهة المقابلة.