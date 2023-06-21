وزارة الداخلية : متابعة على مدار الـ 24 ساعة لأحوال بعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يونيو 2023 11:25 مساءً - فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.. فقد تابعت بعثة الحج أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة ومعرفة إحتياجاتهم أثناء فترة الإقامة بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم، وقد أبدى الحجاج سعادتهم بهذ الإهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج فى أداء مناسك الحج.

وقد واصلت بعثة حج القرعة على إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والإستفسارات وشرح المناسك.

هذا وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.