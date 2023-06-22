التعليم والاتصالات تكرمان الطلاب المؤهلين لتمثيل مصر بمسابقة مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - وحضر الاحتفالية المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى نيابة عن الوزير، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد أمجد، نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "حياة كريمة"، والمهندس عمرو المصرى، مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت، والمهندس جمال رمزى، رئيس قطاع التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية، والدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، والدكتور مازن حنا، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيرتى بورت، ووليد محمد عيد، رئيس مجلس إدارة شركة سكيلز بلس، وميرنا عارف، مدير مايكروسوفت، والدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة شرين حمدى، مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته لمشاركته اليوم حفل تكريم الطلاب الموهوبين والمبدعين الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist Word Championship ، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه المسابقة تعد واحدة من أكبر المسابقات لطلاب المدارس على مستوى العالم فى مجالات الحاسب الآلى والتطبيقات، وتقام فى أغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الوزير أن مستقبل العالم القادم فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أهمية هذا المجال، والتشاركية التى قامت بإنجاز هذا العمل، والتخطيط وإعداد الطلاب القادر على التنافس والعالمية.

كما وجه الوزير الشكر للطلاب الفائزين وجميع الطلاب المشاركين بالمسابقة، قائلا: "اصنع الفرصة لك ولغيرك ولا تبحث عنها..وكونوا قدوة للمحافظة على التطور والارتقاء وبناء وطننا الغالى".

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تنمية الابداع لدى الطلاب، مؤكدا أن اليوم يعد واحدا من نجاحات شركة مايكروسوفت، وأن الوزارة تدعم دمج مجال الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى باعتباره المستقبل القادم، لافتا إلى أن فعاليات المسابقة شهدت تدريب ألف طالب على تطبيقات Microsoft Office المختلفة عن طريق مراكز التطوير التكنولوجى التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى المديريات التعليمية، ووصلت التصفيات لاختيار 6 من الطلاب، مشيرا إلى أن التخطيط يظهر بوضوح فى هذه المسابقة والإعداد الجيد لها.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الاحتفالية اليوم تأتى تتويجا للتعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وجامعة المستقبل، ومؤسسة حياة كريمة، وشركة سكينز بلس لتنمية المهارات للمشاركة فى المسابقة الدولية الخاصة بشركة سيرتى بورت العالمية فى تطبيقات مايكروسوفت، من أجل دعم المتفوقين، واكتشاف الموهوبين، وهو ما يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التى نسعى جميعا إلى دعمها بكل السبل الممكنة.

وقال الدكتور رضا حجازى: "إذا كان التعليم مسئولية قومية تضامنية؛ فإن النجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد – بشكل رئيس – على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطنى ذى أولوية متقدمة".

وتابع الوزير أن الاحتفالية تأتى تعبيرا عن اهتمام الوزارة بإعداد جيل من المبدعين، تكون له دراية بأهم متطلبات العصر، ومواكبة التطور التكنولوجى، وذلك فى ضوء حرص الوزارة المستمر على تطوير المناهج الدراسية، والتحول من الحفظ والتلقين إلى تحفيز الابتكار والإبداع، فضلا عن تقييم الطلاب عن طريق قياس نواتج التعلم والمفاهيم الكبرى التى ترتكز على المهارات الحياتية، بحيث تكون المناهج عبارة عن بناء اجتماعى متجدد ومفتوح السياق، يشارك فى إعداده وبنائه الطلاب والمعلمين، ويخاطب علوم المستقبل وريادة الأعمال.

وأوضح أنه إذا أردنا أن يكون لنا مشاركة فعالة فى المسابقات الدولية يجب اختيار من يشارك فى هذه المسابقات ممن يمتلكون المهارات والجدارات وأن يكون لديهم القدرة على المنافسة الدولية، وأن يتحلوا بالمواصفات التى تجعلهم قادرين على تمثيل مصر تمثيلا مشرفا ويحققون مراكز متقدمة، لافتا إلى أن المشاركة وتحقيق الفوز فى المسابقات الدولية يجعل لنا مكانة وسط الدول الأخرى.

وتابع الوزير أن الوزارة لا تألو جهدا فى تطوير مهارات الطالب المصرى وبناء قدراته الرقمية، وستساهم مسابقة مايكروسوفت الدولية للتطبيقات فى تحفيز الإبداع والابتكار عند الطلاب وتنمية قدرتهم للتعامل مع أدوات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات وغيرها من الأدوات الرقمية الضرورية للعمل فى المستقبل.

كما قال الوزير موجها كلمته للطلاب، "إننا نتطلع إلى أن يخرج من بينكم العلماء والمفكرون، والأدباء ؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدمات حقيقية لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقا فى تاريخ أوطانهم؛ فكونوا قدوة فى مجتمعاتكم، وارتقوا بعلمكم وأخلاقكم".

وفى ختام كلمته، وجه الوزير التقدير والامتنان إلى كل المشاركين فى دعم هؤلاء الطلاب المبدعين؛ لرغبتهم الصادقة فى الإسهام فى تطوير المنظومة التعليمية، وبناء وطننا الغالى مصر.

وخلال كلمتها، أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، أن بناء الإنسان المصرى رقميا يشكل أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية، مشيرة إلى أن هذه المسابقات الوطنية والدولية تشكل أحد مستهدفات مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ داعية الطلاب إلى استمرار التدريب والتأهيل والتخصص الرقمى.

وأوضحت لبيب أن المسابقة الوطنية تأتى تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للطلاب والشباب وتعزيز قدرتهم على الإبداع التكنولوجى، وتوسيع قاعدة المنافسة الطلابية لتأهيل واختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر فى المسابقات الدولية، وحرصا على التواجد المصرى هذا العام بمسابقة مايكروسوفت الدولية للطلاب فى مجالات الحاسب الآلى والتطبيقات بالولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزا لفرص المنافسة المصرية فى هذا المحفل الدولى المهم.

وكشفت غادة لبيب عن أن هذه المسابقة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى يمثل المواطن محور اهتمامها لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها، وتأهيل المواطنين رقميا، لاسيما النشء والطلاب، واختيار أفضـــــل العناصر الطلابية لتمثيل مصر فى المسابقات الدولية، فضلا عن تعزيز الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للطلاب وتعزيز قدرتهم على الإبداع التكنولوجى، بما يدعم رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، وزيادة القدرة التنافسية الرقمية للطالب المصرى فى مختلف المجالات التكنولوجية.

ومن جانبه، وجه أحمد أمجد، نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "حياة كريمة" الشكر لشركاء النجاح، وللطلاب الفائزين، مشيرا إلى أن جميع الشركاء يقدمون الدعم للطلاب المتميزين باعتبارهم سفراء مصر بالخارج، كما دعا الطلاب الذين شاركوا ولم يفوزوا من خلال المسابقة، بالمشاركة فى المسابقات المحلية، وورش العمل والزيارات الميدانية، مشيدا بالزيارة الميدانية التى قام بها الطلاب للعاصمة الإدارية اليوم لجميع الطلاب.

كما أعرب المهندس عمرو المصرى مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت الدولية، عن سعادته كشريك نجاح للمسابقة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بدعم وتحفيز المهارات لتمكين الطلاب، لافتا إلى أن مصر مليئة بالمهارات التى تتطلب التوجيه، وأنه تم تزايد أعداد الطلاب المشاركين هذا العام عن الأعوام الماضية والتنوع فى مشاركة الطلاب من جميع محافظات مصر.

كما أشاد بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال تنفيذ رؤيتها المستقبلية الواضحة فى تحقيق التحول الرقمى ودعمها للتطور التقنى بشكل كبير، ولخدمات الذكاء الاصطناعى ومواكبة التسارع الالكترونى، وتقبل الطلاب والمعلمين لمواكبة هذا التطور.

وأوضح مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت الدولية، إننا نحتاج إلى مواكبة التسارع التكنولوجى وان مصر تمتلك مكانة عالية على مستوى الدول الأخرى، وأن مايكروسوفت تعمل بالتعاون مع الوزارة على مساعدة الطلاب لتحقيق اهدافهم ووصولهم للمراكز الاولى على مستوى العالم من خلال التدريبات التى تقيس القدرات الإبداعية

وفى كلمته، توجه المهندس جمال رمزى رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية بالشكر لجميع الطلبة المشاركين على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح.

وقال المهندس جمال رمزى، إنه شرف كبير أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة التصفيات المؤهلة للمسابقة الدولية التى تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية التى تعد أحدث مدن الجيل الرابع والتى تعتمد بشكل أساسى وكلى على الذكاء الاصطناعى فى كافة الخدمات المقدمة للقاطنين بها والتى يتوافر فيها كل مقومات البنية الذكية التى تعتمد عليها كافة المدن الحديثة فى العالم.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار الاستراتيجية العامة للشركة فى جعل العاصمة الإدارية قبلة ومنارة لكافة المهتمين بمجالات التكنولوجيا والنظم وغيرها من المجالات، موضحا أن تلك المسابقة تهدف إلى اختيار عدد (6) طلاب من إجمالى عدد (100) متسابق للمشاركة فى المسابقة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلين عن جمهورية مصر العربية ليتنافسوا وسط (153) دولة مشاركة، مؤكدا أنه مع تحول العالم لقرية صغيرة مدفوعا بالتطور التكنولوجى الهائل أصبح من الهام، بل ومن الضرورى تعليم الطلبة وتدريبهم على أحدث النظم والتكنولوجيات ليكونوا سفراء لمصر وواجهتها المشرقة وسط دول العالم، وذخيرتها البشرية القادرة على العبور بمصر لمصاف الدول المتقدمة تقنيا وتكنولوجيا.

وأضاف أنه مع وجود العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لكافة المدن الجديدة التى يتم انشاؤها فى عموم الدولة المصرية والتى تعتمد على عناصر التطور التقنى فإن الحضور من أبنائنا الطلبة يمثلون أملا واعدا فى توفير الكوادر الفنية المدربة لتشغيل تلك المدن.

ومن جهته، قال الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل "أننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الاستثمار فى شبابنا ورعاية قدراتهم التكنولوجية أمر محورى لتقدم مصرنا الحبيبة"، مشيرا إلى أنه من خلال المشاركة فى مثل هذه المسابقة المرموقة ستتاح لطلابنا فرصة جيدة للتفاعل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، وعرض مواهبهم، وتطوير مهاراتهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وعلاوة على ذلك، فإن تمثيل بلدنا الحبيب فى حدث دولى بهذه المكانة لن يجلب الفخر لأسرهم ومؤسساتهم التعليمية فحسب، بل سيعزز أيضا سمعة مصر على نطاق عالمى.

ووجه رئيس جامعة المستقبل الشكر إلى الوزارات المعنية بكل الامتنان والتقدير للقرار الرائع والمبدع واتخاذ الخطوة الجريئة للمشاركة فى هذا الحدث العظيم والإلتزام الواضح من خلال توفير الموارد اللازمة للنهوض بشبابنا وتشجيع مشاركتهم فى مثل هذه المسابقة المرموقة محليا ودوليا.

ومن جهته، أكد الدكتور مازن حنا، المدير التنفيذى لشركة "سيرتى بورت" أنه فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم وبناء قدرات الشباب المصرية الرقمية، تم إطلاق المسابقة الدولية فى تطبيقات مايكروسوفت الرقمية للعام الثالث على التوالى والتى نفخر بتنظيمها كشركة "سيرتى بورت" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة "حياة كريمة" وشركة مايكروسوفت، وشركة العاصمة الادارية، وجامعة المستقبل .

وأوضح حنا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قامت بتدريب عدد 1000 من الطلاب على تطبيقات مايكروسوفت من خلال مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، وإتاحة الاختبارات للطلاب المتميزين، لتمثيل المديريات محليا ثم اختيار أفضل الطلاب لحضور المعسكر الجمهورى لاختيار فريق من الطلاب ممثلا لجمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الاحتفال الإعلان عن الطلاب الفائزين، وقد فاز الطالب محمد الشلبى، من محافظة الغربية، والطالب عبدالعظيم أحمد خيرى، من محافظة بنى سويف، والطالب عمار وليد محمد، من محافظة الاسكندرية، كما فاز الطالب فاروق تامر، من محافظة القاهرة، والطالبة جنى محمد إبراهيم، من محافظة الاسكندرية، والطالبة ريناد نور الدين، من محافظة سوهاج.

وشهد ختام الحفل تكريم جميع الطلاب والمشرفين المشاركين فى المسابقة من محافظات الجمهورية، وتقديم دروع تكريم للشركات المشاركة.