مظاهرات مسلحة واعتداءات بالشوم.. الوثائقية تكشف أحداث 22 يونيو 2013 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيلم الوثائقى زيادة أمل المصريين باستعادتهم لوطنهم قبل أيام من المظاهرات التى تطالب بسحب الثقة من محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بجانب رفض جبهة الإنقاذ الوطنى للإملاءات الأوروبية. وشهدت "أحداث 22 يونيو" ببروفة حشد يستعرضها الإسلاميون لمواجهة "30 يونيو"، بالإضافة إلى الاستعراضات القتالية بالشوم والدروع والكاراتيه فى مليونية لا للعنف.

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