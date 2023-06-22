الوادى الجديد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، فى اجتماع مع المجلس التنفيذى للمحافظة، استعدادات وجاهزية جميع القطاعات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة التوسع فى تنفيذ مبادرات توفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز.





حضر الاجتماع: حنان مجدى نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

كما أكد المحافظ، على متابعة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بافتتاح المدرسة الحكومية الدولية والمعهد الفنى الصحى والمدارس التطبيقية، المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسى المقبل، بالإضافة إلى سرعة حصر وإزالة زراعات الأرز المخالفة بالمراكز، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع زراعته خارج منطقة بحيرة باريس.

ووجه المحافظ، بإطلاق مبادرة لتخصيص أراض سكنية لأبناء المحافظة العاملين خارجها والراغبين فى إقامة وحدات سكنية لهم داخل القرى، والتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية لتغطية المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية؛ للحد من مخاطرها؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقرر المحافظ - خلال الاجتماع - البدء فى التشغيل التجريبى للمجمعات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتسكين العاملين التابعين للجهات المختلفة، استعدادًا للافتتاح الرسمى، والعمل على دعم تنفيذ مبادرة "مدينة خالية من البلاستيك" وتوفير بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتوزيعها على المواطنين وأصحاب المحال التجارية كمرحلة أولى.

وتابع المحافظ إجراءات إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الداخلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه بسرعة الانتهاء من تحديد خطوط سير سيارات الأجرة الخاصة بنقل العاملين المنتقلين لمجمع المصالح المميكن بالخارجة، وذلك بتخفيض للعاملين الراغبين فى الإشتراك.