حكم الجهر بالبسملة فى الصلاة الجهرية

جدة - نرمين السيد - وأضافت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فبعض الفقهاء يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من الفقهاء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل".
وتابعت: "وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع، وعلى الأئمة العمل بما استقرَّ عليه الأمر فى المساجد والبلاد؛ درءًا للشقاق والخلاف ولعدم إشغال الناس بالفروع عن القضايا".
وكانت دار الإفتاء قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن يوم الثلاثاء الموافق 9 ذى الحجة 1444 هجريًا، والموافق 27 يونيو 2023 ميلاديًا هو يوم عرفة، مضيفة أن يوم الأربعاء الموافق 10 ذى الحجة 1444 هجريًا، والموافق 28 يونيو 2023 ميلاديًا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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