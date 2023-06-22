طقس الخميس.. اعرف أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى أن الظاهرة المسيطرة على طقس اليوم تتمثل فى وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجـه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الادارية 33 22

6 اكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 21

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 21

دمياط 30 21

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 21

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 35 20

نخل 34 17

كاترين 31 14

الطور 32 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 28 21

السلوم 29 18

سيوة 35 20

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 34 22

سوهاج 35 24

قنا 40 28

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

الوادى الجديد 37 26

أبوسمبل 39 27