مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الدولية بفرنسا ونشاطه فى باريس يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - كما تابعت الصحف النشاط المكثف للرئيس السيسى، الذى قام به فى باريس فور وصوله، حيث اجتمع فى لقاءين منفصلين، مع رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعادة، وكذلك مع رئيس مجموعة «ألستوم» الفرنسية هنرى بوبار لافارج.

وتناقلت الصحف كذلك القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى شملت الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تأتى الموافقة فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادى، نقلت الصحف المصرية وقائع المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالى 2022 - 2023؛ أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.

ورصدت الصحف، استعدادات الحكومة والقطاعات الخدمية فى جميع محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى فى مختلف القطاعات.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصرى اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية، لنقل وقائع زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة الفرنسية باريس، التى وصلها أمس؛ للمشاركة فى القمة الدولية (ميثاق التمويل العالمى الجديد)، التى ستبدأ اليوم، وتستمر يومين.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى القول إن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث المهم؛ تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة، بشكل عام؛ بما يسهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصة تغير المناخ، وجائحة كورونا، والأزمة الروسية ــ الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

وأبرزت الصحف تصريح متحدث رئاسة الجمهورية، والتى أشار خلالها إلى اعتزام الرئيس السيسى التركيز - خلال أعمال القمة - على مناقشة مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية، لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، فى ظل ما تعانيه من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وفى سياق رئاسى ثان، نقلت الصحف فى صدر صفحاتها الأولى اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى، بمقر إقامته بباريس أمس، مع رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM» وعدد من كبار مسئولى الشركة.

وأضافت الصحف أن متحدث رئاسة الجمهورية قال إن اللقاء تناول سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التعاون القائم معها فى مجال الملاحة والموانئ والنقل البحرى فى مصر، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتى تم افتتاحها مؤخرا بحضور الرئيس، حيث أكد - فى هذا الصدد - اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية فى تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمى والعالمى بتطبيق المعايير الدولية فى تشغيل الموانئ، والاستفادة من الخبرة الأجنبية، على النحو الذى يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية فى مجالى اللوجستيات والتجارة.

وضمن النشاط الرئاسى فى فرنسا، نقلت الصحف إشادة الرئيس السيسى بالتعاون البناء مع مجموعة «ألستوم» الفرنسية، فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، وذلك خلال استقباله أمس، بمقر إقامته فى باريس، هنرى بوبار لافارج رئيس مجموعة «ألستوم» الفرنسية.

وركزت الصحف على تشديدات الرئيس السيسى - خلال اللقاء - على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية فى نقل المعرفة وبناء الكوادر، ومشيدا بجهود شركة «ألستوم» فى هذا الصدد.

أما على صعيد نشاط الحكومة، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على أعمال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرة إلى موافقة المجلس على عدة قرارات؛ شملت الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تأتى الموافقة فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تنفيذا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد مؤخرا برئاسة الرئيس السيسى.

وأفادت صحفية (المصرى اليوم) بأن الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو) التقى مع تيرى بريتون المفوض الأوروبى للسوق الداخلية، والمكلف بوضع سياسات السوق الداخلية الأوروبية ورقمنة الاقتصاد وملف الفضاء داخل الاتحاد الأوروبى، حيث استعرض عبد العاطى التقدم المطرد الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن السفير عبد العاطى تناول أبرز ملامح عملية التحديث والتطوير الجارية فى قطاعات الاقتصاد والاستثمار وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بهدف خلق مناخ موات للاستثمار، بما يسهم بمزيد من جذب للشركات الأوروبية، كما استعرض عبد العاطى تطورات قطاع الطاقة فى مصر، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء، وأبرز جهود الدولة فى مجال الرقمنة من حيث التوسع فى إنشاء المدن الجديدة والذكية بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن الحوار الوطنى، نقلت صحيفة (الشروق) عن مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى طلعت خليل القول - فى تصريح لها - إن الجلسة النقاشية التى عقدتها اللجنة أمس الأول الثلاثاء، بشأن كيفية تعظيم الإيرادات وضغط المصروفات والنفقات، كانت بمثابة عرض للأفكار بشكل عام وعملية عصف ذهنى من المشاركين حتى يبنى عليها فيما بعد.

واضات الصحيفة أن خليل أوضح أن اللجنة ستقوم بفحص جميع الآراء التى أبداها المشاركون فى الجلسة وتصنيفها وترتيبها للخروج بتوصيات منها، بهدف تقليل الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن أبرز النقاط التى تم الاتفاق عليها من قبل المشاركين تضمنت وضع تسهيلات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتعظيم الضرائب باعتبارها إيرادا رئيسيا فى الموازنة العامة للدولة، وإنشاء قانون ضريبى موحد بخلاف القانون الحالى ولكن بدون فرض ضرائب جديدة.

نيابيا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس النواب وافق نهائيا، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس.

واشارت إلى أن المجلس وافق أيضا خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس، ووافق المجلس على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية فى الجريدة الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية بمجلس النواب تأكيده أهمية هذا القرار من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع الاشقاء الافارقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وإزالة العوائق أمام التجارة وتيسيرها وتعزيز التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن القرار يهدف إلى نشر قوائم التخفيضات الجمركية وكذا الملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية.

ونشرت الصحيفة كذلك موافقة مجلس النواب - برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة أمس - على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وهى معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحكم قواعد الأمان فى محطات الطاقة النووية فى الدول الأطراف فى الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة فى جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.

اقتصاديا، نقلت الصحف المصرية وقائع المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الذى نقلته عنه صحيفة (الجمهورية) القول إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالى 2022 - 2023؛ سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة محققة أعلى معدل للعبور25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالى قدرها 1.5 مليار طن وأعلى إيراد سنوى مالى بلغ 9,4 مليار دولار، متجاوزة بذلك الأرقام التى تم تسجيلها من قبل.

وأبرزت الصحيفة تأكيد الفريق ربيع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة بنطاق مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة بمحافظة السويس أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية فى تحقيق نقلة نوعية فى نتائج أعمالها وذلك رغم الأزمات العالمية المتتالية التى واجهتها القناة بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، ومرورا بأزمة الركود العالمى وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن النجاح لم يكن وليدا للصدفة؛ بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجى والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبنى سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر فى جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحرى.

وعن استعدادات محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أوردت صحيفة (المصرى اليوم) أن عدة وزارات كثفت جهودها استعدادا للعيد، فيما رفعت المحافظات درجة الاستعداد القصوى، كما تم تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزائرين.

وذكرت الصحيفة - فى تقرير نشرته اليوم - أن وزارة الأوقاف أطلقت حملة موسعة لتنظيف المساجد، بينما أعدت وزارة الصحة خطة متكاملة فى هذا الشأن وأعلنت وزارة الداخلية عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة كلف المحافظين بضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرا من أحداث خلال فترة العيد، كما أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل، فضلا عن تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحى، بينما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خطة التأمين الطبى خلال الاحتفالات بالعيد بجميع محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية أعلنت منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بالعيد.

وفى الشأن البيئى، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزارة البيئة بدأت المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات 3 أنواع من أسماك القرش هى التايجر والماكو والاوشينك، على سواحل البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد القول إن الدراسة تستهدف الأسماك المسؤولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة، طبقا للإحصائيات المحلية والدولية، وتتم تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة فى هذا المجال تم التعاقد معها من قبل الوزارة وتستغرق 18 شهرا على 3 مراحل.