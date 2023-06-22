السفير علاء يوسف: زيارة السيسى إلى فرنسا دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا ومشاركته فى قمة التمويل العالمى الجديد فى باريس تتيح الفرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة بين البلدين فى كافة المجالات.





وأشار السفير علاء يوسف خلال اتصال هاتفى مع قناة "سى بى سى" الفضائية إلى لقاء الرئيس السيسى بمقر إقامته فى باريس بمسؤولى أكبر شركتين فى فرنسا، منهم أكبر شركة شحن على مستوى العالم، والأخرى تعمل فى مجال النقل، موضحا أن الشركتين تعملان فى مصر وحريصين على تطوير أنشطتهم والتأكيد على أهمية الفرص الواعدة المتاحة لهم فى البلاد.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسى من انعقاد قمة التمويل العالمى الجديد فى باريس هو إعادة النظر فى نظام عمل مؤسسات التمويل الدولية وذلك، من خلال اتاحة مزيد من التمويل إلى الدول النامية، وتحديدا الدول الأفريقية لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناتجة أولا عن جائحة كورونا، ثم عن الأزمة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه السفير علاء يوسف إلى أن القمة ستكون فرصة كذلك للالتقاء بعدد من الرؤساء المشتركين خلال القمة وهى السمة الرئيسية للمؤتمرات الدولية حيث إنها تيح الفرصة لعقد لقاء ثنائية مع الرؤساء المشتركين إلى جانب لقاء مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى أن العالم كله يشهد أزمة اقتصادية والدول النامية تعانى بشدة من عدة ملفات سواء كان فى مجال الأمن الغذائى أو من خلال أمن الطاقة، مؤكدا أن الهدف من هذه القمة هو إعادة النظر ومراجعة نظام عمل مؤسسات عمل التمويل الدولية لإتاحة مزيد من التمويل، وخاصة تمويل ميسر لمساعدة الدول النامية على تخطى وتجاوز هذه الأزمة ومساعدتها كذلك فى مرحلة التعافى من تداعيات جائحة كورونا، وهناك محور رئيسى لهذه القمة خاص بالطاقة المتجددة، والانتقال الى هذه الطاقة من خلال مساعدة الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تهدف إلى الانتقال للطاقة المتجددة.

وأوضح أن الدول الأفريقية من أكثر الدول المتأثرة من أزمة الطاقة والانبعاثات، وفى نفس الوقت هى مسئولة عن 3% من هذه الانبعاثات، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كان حريصا على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى القمة من أجل النظر لمساعدة الدول النامية على توفير التمويل الميسر لها للتعامل مع هذه الأزمات.

وقال سفير مصر لدى باريس، إن حضور الرئيس السيسى القمة أمر بالغ الأهمية، وحرص الرئيس الفرنسى على دعوته لأهمية دور مصر والمؤثر لكون (مصر) استضافت المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث كان الرئيس السيسى رئيسا للمؤتمر، وهذا يعد بعدا إضافيا لأهمية حضور مصر فى هذه القمة لكى تعرض ماذا تم وما الخطوات التى تم اتخاذها بعد انعقاده من أجل توفير التمويل اللازم، وهذه هى أبرز المحاور الرئيسية لقمة التمويل العالمى الجديد المنعقدة فى باريس.