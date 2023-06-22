وزير الصحة يطمئن على الخدمات الطبية بمستشفى التأمين الصحى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، التشغيل التجريبى لمستشفى التأمين الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، بالتزامن مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية.





يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم أفضل تغطية صحية شاملة على مدار 24 ساعة لكافة الفئات من الموظفين والعمال والمواطنين المنتقلين للعاصمة، حيث يعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول كيان طبى تأمينى بالعاصمة يعمل بالنظام الذكى وصديق للبيئة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سيرالعمل بعدد من أقسام المستشفى، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العناية المركزة، وعناية القلب، والطوارىء، بالإضافة إلى الاطمئان على العمل بعيادات (العظام، القلب، الباطنة، الجراحة)، كما تفقد الوزير غرف العمليات وقسمى المعامل والأشعة.

وأكد عبدالغفار أن الوزير اطمأن على توافر الخدمات المقدمة بالأقسام التى تم تشغيلها، مشيدا بمستوى تجهيزات المستشفى بأفضل الأسرة وأحدث الأجهزة الطبية، وتوافر كل المستلزمات التى يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، حول آليات ونظم العمل بالمستشفى بعد تشغيله تجريبيا، مشيرا إلى أن المستشفى تصل طاقته الاستيعابية لـ 200 سرير، ويتكون من بدروم وأرضى و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى مبنى ملحق لسكن الأطباء والتمريض يتكون من 3 أدوار.

وتابع عدالغفار أن العيادات الخارجية للمستشفى تضم 12 عيادة تخصصية تشمل (العظام، القلب والصدر، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، الرمد، أوعية دموية)، بالإضافة إلى 3 عيادات أسنان ومعمل لتركيبات الأسنان.

وقال إن الوزير حرص على تفقد قسم المعامل، وقسم الأشعة والذى يضم أشعة (عادية، رنين، مقطعية، موجات فوق صوتية، ماموجرام) والذى سيتم تجهيزه بأحدث أجهزة الأشعة، وذلك لتقديم خدمات مميزة تتناسب مع المعايير العالمية، موجها بضرورة إجراء الصيانة الدورية للأجهزة.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير تفقد كل أقسام ووحدات المستشفى، ومنها قسم الطوارئ وغرفة عمليات الطوارئ، والغسيل الكلوى والذى يضم 24 ماكينة غسيل كلوى، وقسم العلاج الطبيعى والذى سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة المستخدمة عالميا لخدمة المرضى، كما حرص الوزير على تفقد وحدة العناية المركزة بقوة 22 سرير، ووحدة القسطرة القلبية، وغرف العمليات الجراحية بسعة 8 غرف عمليات، وغرفة عمليات القلب المفتوح، كما تفقد الوزير وحدة مناظير الجهاز الهضمى والقنوات المرارية، والاستقبال.

ولفت إلى أن الوزير، استكمل جولته بتفقد قسم حضانات الأطفال، وقسم النساء والتوليد، والذى يشمل على 3 غرف عمليات نساء، و8 غرف إقامة داخلية، و4 أسرة رعاية مركزة، كما تفقد الوزير، غرف فحوصات رسم المخ والعضلات وكشف السمعيات، بالإضافة الى وحدة التعقييم المركزى وتضم 3 أجهزة حديثة للتعقييم، وغرف الإقامة الداخلية للمرضى.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.