وزير الرى: مصر وضعت المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، حفل تكريم 15 من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبى الذى نظمه "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" تحت عنوان "إدارة أنظمة الرى، والتكيف مع ندرة المياه فى الزراعة الإفريقية".





وذلك بحضور السفير مهند صالح الياجوزى من الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المقص من هيئة سلامة الغذاء بالاتحاد الإفريقى.

ورحب الدكتور سويلم بالمتدربين الأفارقة مهنئاً اجتيازهم للبرنامج التدريبى، ومعربا عن أمله فى تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تحتاج لتحسين عملية إدارة المياه بها وهو ما تساهم فيه مصر من خلال توفير البرامج التدريبية لرفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه بالدول الإفريقية.

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر للجهات الممولة للبرنامج وهى الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، وهيئة سلامة الغذاء التابعة للاتحاد الإفريقى.

وأشار لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير أمام العديد من الدول الأفريقية خاصة مع نقص القدرات البشرية بالدول الأفريقية القادرة على التعامل مع تغير المناخ، مشيرا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى لسعى مصر وبنجاح لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس الماضى، هذا بخلاف ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلى من مشروعات وإجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.

وأشار لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية، على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن وهو مايشير لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر.

وأوضح الدكتور سويلم، أن هذا البرنامج التدريبى ينعقد من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PAN AFRICAN ، والذى تم تدشينه مؤخرا تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه، حيث توفر مصر مراكزها المتخصصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والذى أصبح مركزا إفريقيا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم، سعى مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة فى مجال المياه، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW فى دورتها الحالية لعامى 2023 و 2024، موضحا أنه تم صياغة (6) حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe ، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة.

وأشار الدكتور سويلم لما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الإفريقية الشقيقة اعتماداً على الإمكانات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأشار المتدربين - فى كلمة ألقاها عنهم أحد المتدربين - بما اكتسبوه من خبرات هامة خلال البرنامج التدريبى وزيارة المشروعات المائية المنفذة فى مصر، مؤكدين على حرصهم على العمل جاهدين على تحسين عملية إدارة المياه فى بلادهم، مع توجيه الشكر للمنظمين و"المركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخى".