غادة والى: الجريمة المنظمة تٌعد ضمن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وذلك خلال أسبوع مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تم تنظيم الحدث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، ومركز الاتحاد الأفريقى لدراسات وبحوث الإرهاب CAERT، ومنظمة المرأة فى الأمن الدولى فى القرن الأفريقى.

تناولت الدكتورة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب UNODC فى كلمتها الافتتاحية تفاقم خطر الإرهاب فى أفريقيا، لاسيما العلاقة المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أنواعها والتى تٌعد ضمن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وأبرزت أهمية تعزيز جهود التنمية وتحقيق الاستقرار كجزء من الاستجابات الشاملة للتصدى للإرهاب، مشيرة فى هذا السياق إلى أهمية التعاون والشراكات الفاعلة من أجل تحقيق هذا الهدف، كما تناولت الدعم الذى يقدمه المكتب للدول الأفريقية للتصدى للإرهاب فى إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمكتب لأفريقيا 2030.

ومن جانبه، استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى، جهود المركز فى بناء قدرات الكوادر الأفريقية من خلال برنامجه المعنى بمنع التطرف المؤدى للإرهاب والذى قام بتدريب حوالى 300 متدرب من القيادات المحلية والدينية من دول الساحل والقرن الأفريقى، وذلك تأسيسًا على المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتى تتضمن المواجهة الأمنية وتمتد للجوانب الاجتماعية والتنموية والفكرية لدحض الخطاب المتطرف المؤدى إلى الإرهاب، فضلاً عن جهود المركز لبناء القدرات فى التعامل مع الأفراد المنتمين سابقاً لجماعات إرهابية.

كما تناول دور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة أفريقية لتبادل الخبرات فى هذا المجال، وللدفع بحلول تدعم الملكية الوطنية والأفريقية فى التصدى للإرهاب وتعمل على معالجة أسبابه الجذرية، موضحا أن نقاشات الحدث الجانبى ستصب فى عملية الإعداد للنسخة الرابعة من منتدى أسوان.

هذا، وقد أشار السفير محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الخارجية، إلى تولى مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى فى القاهرة الشهر الماضى، وتناول أولويات الرئاسة المشتركة والتى جاءت على رأسها مكافحة الإرهاب فى القارة الافريقية وبناء القدرات الوطنية، فضلاً عن دعم دور المرأة فى جهود مكافحة الإرهاب.

وقد شهدت الفعالية مناقشات مستفيضة للمندوبين الدائمين لعدد من الدول الأفريقية الذين استعرضوا تجارب بلادهم فى التصدى للإرهاب والدروس المستفادة منها، كما تطرق مدير مركز الاتحاد الأفريقى لدراسات وبحوث الإرهاب إلى دور المركز فى مد الدول الأفريقية بالدراسات والمعلومات التى تعزز من قدراتها على التصدى للإرهاب، مستعرضاً كذلك الأطر الأفريقية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

كما تحدث مسؤول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ECOWAS وممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية الذين أكدوا على ضرورة دعم الاستجابات الإقليمية والمحلية فى مجال مكافحة الإرهاب.