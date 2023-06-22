عاجل.. السيسى يصل مقر انعقاد قمة «ميثاق التمويل العالمى الجديد» بباريس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل، ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.
من جانبه أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا ومشاركته فى قمة التمويل العالمى الجديد فى باريس تتيح الفرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة بين البلدين فى كافة المجالات.
وأشار السفير علاء يوسف خلال اتصال هاتفى مع قناة "سى بى سى" الفضائية إلى لقاء الرئيس السيسى بمقر إقامته فى باريس بمسؤولى أكبر شركتين فى فرنسا، منهم أكبر شركة شحن على مستوى العالم، والأخرى تعمل فى مجال النقل، موضحا أن الشركتين تعملان فى مصر وحريصين على تطوير أنشطتهم والتأكيد على أهمية الفرص الواعدة المتاحة لهم فى البلاد.
ولفت إلى أن الهدف الرئيس من انعقاد قمة التمويل العالمى الجديد فى باريس هو إعادة النظر فى نظام عمل مؤسسات التمويل الدولية وذلك، من خلال اتاحة مزيد من التمويل إلى الدول النامية، وتحديدا الدول الأفريقية لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناتجة أولا عن جائحة كورونا، ثم عن الأزمة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
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