وزيرة الهجرة: مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

جدة - نرمين السيد - وشارك فى هذه الاجتماعات عدد من ممثلى الجهات الوطنية المصرية وهى: وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والعمل والعدل، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك إلى جانب أعضاء فريق عمل الكوميسا.

وفى مستهل الجلسة الافتتاحية، رحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بكل أعضاء فريق عمل الكوميسا، وممثلى الجهات الوطنية المصرية، وأكدت على أن الدولة المصرية منذ أن انضمت إلى تجمع دول الكوميسا فى عام 1998، فإنها قد بذلت الكثير من الجهود بهدف زيادة معدلات التعاون الاقتصادى، وتفعيل التكامل الإقليمى بين دول الكوميسا.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هدف زيارة وفد الكوميسا رفيع المستوى هو التشاور ما بين دول الإقليم بشأن إمكانية تطبيق اتفاقيات حرية التنقل والحركة مع دول المنطقة تشجيعا للتجارة البينية وإمكانية تنفيذ القرارات الوزارية ذات الصلة، حيث إن هذه الاتفاقية لم تُطبق بعد إلى أن يتم النظر فى إمكانية تفعيلها وتخطى التحديات وأية معوقات فى طريق ذلك.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تكاتف الدول الإفريقية للتنسيق بين مؤسسات الدول الإفريقية المختلفة المعنية بمكافحة الإرهاب والأعمال غير المشروعة، وتابعت: "فى كل الأحوال فإننا نهدف فى المقام الأول إلى إنجاح عمل منظمة الكوميسا لكونها منظمة تحاكى الاتحاد الأوروبى والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة التى تحرص على التنسيق الأسبوعى فيما بينها فى دول أوروبا لدعم التجارة والتعاون بين الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى".

من جانبه، رحب جابرييل ماسوكو، منسق برنامج الهجرة بالكوميسا، بالحضور جميعا وتوجه بالشكر لوزارة الهجرة على الضيافة وحفاوة الاستقبال، وقدم عرضَا توضيحيًا موجزًا عن برنامج الزيارات القطرية للكوميسا، كما تلقى عدة أسئلة واستفسارات من الحضور.

وخلال العرض التوضيحى، شرح ماسوكو أن الكوميسا وضعت بروتوكولين وهما البروتوكول المتعلق بالتخفيف التدريجى للتأشيرات وإلغائها فى نهاية المطاف، وبروتوكول حرية تنقل الأفراد والخدمة والعمالة والحق فى التأسيس والإقامة داخل إقليم الكوميسا من أجل تعزيز التكامل الإقليمى والتنمية، لافتا إلى أنه كان هناك بطء فى إضفاء الطابع المحلى وتنفيذ تلك البروتوكولات من قبل الدول الأعضاء بالكوميسا، ولم يتم بعد التوقيع والتصديق على بروتوكول حرية التنقل من جانب غالبية الدول الأعضاء بالكوميسا.

وذكر ماسوكو، أن الزيارات القطرية لفريق الكوميسا تسعى إلى مواصلة المشاركة مع الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى التصديق على بروتوكول حرية التنقل، وللاضطلاع بهذه العملية، يشترك فريق العمل أيضا مع أعضاء المجالس الوطنية والوزارات الحكومية من موريشيوس وإثيوبيا ومدغشقر ومصر وزيمبابوى وزامبيا لتنفيذ الأدوات القانونية والقرارات المتعلقة بحرية تنقل الأفراد فى البلاد.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية، تم الاتفاق على أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع فى شهر أغسطس القادم لوزراء الهجرة والعمل فى الدول الأعضاء فى الكوميسا، وذلك بهدف بحث المزيد من الإجراءات نحو تفعيل البروتوكولات السابق ذكرها.

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد ترأست الكوميسا لنحو عامين، وسلمت الرئاسة منذ أيام إلى دولة زامبيا وهى دولة المقر الرئيسى للكوميسا، وقد حققت مصر العديد من الإنجازات فى فترة رئاستها للكوميسا والتى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيضاحها فى كلمته بمناسبة المشاركة فى الدورة الثانية والعشرين للكوميسا التى عقدت الأيام الماضية، وتلك الإنجازات هى:

أولا: فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية أولت مصر اهتماما كبيرا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات «الكوميسا» و«السادك» و«شرق إفريقيا» عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا» لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، فى إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى 4,3 مليار دولار.

ثانيا: قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017- 2026 والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول.

ثالثا: ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء ومن أبرزها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

رابعا: فى مجال التصنيع الدوائى، فقد مصر مقترحا، لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبى الإفريقى لبحث سبل الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، فضلا عن تزايد الاهتمام الذى وجهته مصر للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم لـ 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا» إلى الدول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمى لتصنيع للقاحات الطبية مصر.

يشار إلى أن الكوميسا COMESA هى اتفاقية السوق المشتركة بين دول الشرق ودول الجنوب الإفريقى، تهدف إلى إلغاء جميع القيود التجارية الموجودة فيما بين دول أعضاء الاتفاقية، وتعد الكوميسا بمثابة دعامة أساسية تجمع بين اقتصاد الدول الأفريقية التى صدر بحقها القرار فى قمة أبوجا عام 1991 وجاء بعدها إنشاء الكوميسا عام 1994، وجاء هذا تمهيدًا لإنشاء هذه الدول ما يعرف بالوحدة الاقتصادية فيما بينهم، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.