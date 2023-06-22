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محيي الدين: القمة الدولية في باريس تستهدف تطوير آليات التمويل العالمي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يونيو 2023 10:28 صباحاً - قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية المناخ كوب 27، إن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس هي سلسلة من القمم القائمة والمرتقبة حتى انعقاد قمة المناخ التي ستنعقد في الإمارات.

 

وأشار "محيي الدين" في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن القمة سوف تركز على قضية التمويل، كما ستنعقد قمة في كينيا تتحدث عن طموحات الدول الأفريقية وإعادة إحياء اتفاقيات التمويل بشكل عام، مبينا أن أهمية القمة تأتي كونها تستهدف تطوير آليات التمويل بشكل عملي وتجاوز الطموحات.

 

أكد أن التركيز الآن على دور مؤسسات التمويل وإعادة خريطة التمويل العالمي، حيث يتم أيضا التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمارات المباشرة، فضلا عن عدد من الأمور التي دشنت في قمة شرم الشيخ لربط تمويل العمل المناخي بمجالات الطاقة والتكيف مثل الغذاء والماء.

 

وشدد "محيي الدين" على أن ما يحدث خارج القاعات لا يقل أهمية عن اللقاءات داخل القاعات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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