«الرعاية الصحية»: نبحث إنشاء مدينة طبية خضراء بشرم الشيخ للسياحة العلاجية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين بقطاع الرعاية الصحية، وذلك بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





وضم وفد رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين بقطاع الرعاية الصحية فى مصر، كلا من الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور تامر صلاح، رئيس القطاع التجارى بمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور حسن فكرى، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى بمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور هانى فيكتور، المدير التنفيذى لمستشفى كليوباترا.

وتناول اللقاء، عرض الموقف التنفيذى للاستفادة من منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع محافظات تطبيق المنظومة، وعلى رأسها المحافظات السياحية كمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فضلا عن ما أتاحته المنظومة من فرص استثمارية واعدة فى شتى مجالات الرعاية الصحية، وتطرق اللقاء أيضا إلى تطورات الرعاية الصحية بمصر والفرق بين النظام الصحى القديم والجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن القطاع الصحى بمصر شهد طفرة نوعية كبرى، وأن ما حققه مشروع التأمين الصحى الشامل فى جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التى يشهدها القطاع الصحى بمصر من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، مقترحات الهيئة ارتباطا بدعم أنشطة الرعاية الصحية وتحفيز الاستثمار، كونها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء قطاعات الرعاية الصحية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتعزيز وتحسين المناخ الاستثمارى فى الرعاية الصحية.

وأكد السبكى، الحرص وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال من ذوى الخبرة والإدارة المحوكمة والاستثمار المتميز الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة تهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات فى قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وشحذ طاقات الدولة فى المجال الصحى وذلك لتأثيراته الكبيرة على تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى.

ولفت السبكى، إلى بحث فرص تشجيع القطاع الخاص الوطنى للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية فى مصر، وبخاصة محافظة جنوب سيناء، عاصمة السياحة العلاجية فى مصر، مشيرا إلى مناقشة التعاون وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص لإنشاء أول مدينة طبية خضراء بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، مؤكدا أهمية إطلاق البرامج الترويجية فى إطار تشجيع الاستثمارات الصحية فى مصر، وكذلك التوسع فى حوكمة قواعد البيانات والميكنة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبنى على اتخاذ القرارات السليمة.

وشارك الدكتور أحمد السبكى، خلال استقباله للوفد بجنوب سيناء من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلا من الدكتور أحمد عثمان، مساعد المدير التنفيذى لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة التقييم والمتابعة برئاسة الهيئة والدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء.