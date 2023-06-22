«معلومات الوزراء»: تراجع المؤشرات الصحية العالمية بين عامى 2000 و2015

جدة - نرمين السيد - سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذى يستعرض آثار الجائحة التى ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع الصحى على مستوى العالم وتتزايد التهديدات التى تمثلها الأمراض غير المعدية وتغير المناخ بشكل كبير.





وأكد التقرير تراجع نمو المؤشرات الصحية الرئيسية فى السنوات الأخيرة مقارنة بالاتجاهات التى شوهدت خلال الفترة بين عامى 2000 و2015، موضحا أنه منذ عام 2000، شهد العالم تحسينات كبيرة فى صحة الأم والطفل مع انخفاض الوفيات بمقدار الثلث والنصف على التوالى، كما انخفض معدل الإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، إلى جانب انخفاض مخاطر الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية والإصابات، وساهمت هذه العوامل مجتمعة فى زيادة متوسط العمر المتوقع العالمى من 67 عاما فى عام 2000 إلى 73 عاما فى عام 2019.

وأشار التقرير إلى تراجع العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة بسبب الجائحة، ووضع الوباء العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة بعيدا عن المسار الصحيح وساهم فى عدم المساواة فى الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، والتحصينات الروتينية، ونتيجة لذلك، تم عكس الاتجاهات المحسنة فى الملاريا والسل، وتم علاج عدد أقل من الأشخاص من أمراض المناطق المدارية المهملة.

وأظهر التقرير أنه بين عامى 2020 و2022، أدى كوفيد-19 إلى فقدان ما يوازى 336.8 مليون سنة من العمر على مستوى العالم، وهذا يعادل فقدان 22 عاما من العمر مقابل كل حالة وفاة إضافية؛ مما يؤدى بشكل مفاجئ ومأساوى إلى تقصير حياة الملايين من البشر.

وعلى الرغم من إظهار التقرير انخفاض التعرض للعديد من المخاطر الصحية، بما فيها استخدام التبغ، والعنف، والمياه غير المأمونة، وعدم توفر الصرف الصحى، وتقزم الأطفال، إلا أن هذا التقدم لم يكن كافيا، فيما لا يزال التعرض لبعض المخاطر مثل تلوث الهواء مرتفعا.

ومن المثير للقلق أن انتشار السمنة آخذ فى الارتفاع ولا تظهر أية مؤشرات على انعكاسه، علاوة على ذلك، تباطأ التقدم فى الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية مقارنة بمكاسب ما قبل عام 2015، ولم يتم إحراز تقدم يذكر فى الحد من المصاعب المالية التى تسببها تكاليف الرعاية الصحية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن هذا يحد بشكل كبير من قدرة العالم على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، ودعا التقرير إلى زيادة كبيرة فى الاستثمارات فى الأنظمة الصحية للعودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.