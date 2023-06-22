جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 فى التصنيف الهولندى «ليدن» لعام 2023

جدة - نرمين السيد - وتصدرت الجامعات المصرية بفارق 258 مركزًا عن أقرب جامعة للقاهرة، وهو ما وضع الجامعة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ما تحققه الجامعة من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة فى كافة التصنيفات نتاج التخطيط الاستراتيجى الذى تبنته الجامعة والوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية للتعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور أيمن عاشور، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية فى البناء والتنمية الشاملة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فى التصنيف الهولندى ليدن حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة تدريجيا، حيث كانت الجامعة فى المرتبة 396 عالميا عام 2017، فيما جاءت فى عام 2018 فى المركز 373 عالميا، وفى عام 2019 جاءت فى المرتبة 342 عالميا، فيما حققت فى عام 2020 المرتبة 309 عالميا، كما حققت تقدما فى 2021 باحتلال المرتبة 308 عالميا، وفى عام 2022 جاءت فى المرتبة 294 عالميا، وفى العام 2023 تقدمت إلى المرتبة 279، موضحًا أن جامعة القاهرة نجحت فى تحقيق تقدم نحو 117 مركزا عن عام 2017.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التصنيف الهولندى (ليدن)، قام بتصنيف 1411 جامعة الأفضل من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المصنف الدولى أكد على أن البحوث العلمية التى قامت بنشرها دوليا جامعة القاهرة كان لها تأثير كبير عالمياً وهو ما استحقت به الترتيب المتميز عالميا والتفوق مصرياً وبفارق كبير عن أقرب الجامعات المحلية للعام السابع على التوالى.

وأكد الدكتور الخشت، على أن هذا التصنيف يقوم بتقييم الأداء البحثى للجامعات فى جميع أنحاء العالم، باستخدام مجموعات كثيرة من المؤشرات الببليومترية، وهى معايير عملية موثوقة لجمع البيانات، وهذا يضمن الثقة فى النتائج المنشورة من المصنف، مضيفًا أن التصنيف الهولندى لا يحتاج تقديم الجامعات أى معلومات إنما يتم استقاء المعلومات من التأثير العالمى للجامعات وبحوثها العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية ذات التأثير الواضح من حيث القيمة والاعتمادية والاطلاع والاستشهاد بها خاصة البيانات المتوفرة للمصنف من خلال المؤشرات العالمية: Clarivate – Web of Science.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التقدم فى التصنيف الهولندى (ليدن)، يعد جزءا من نجاحات الجامعة فى جميع التصنيفات الدولية التى حققنا فيها تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، مما وضع جامعة القاهرة ضمن أفضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة التى نجحنا فيها فى كسر حاجز أفضل 50 على مستوى العالم فى هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة فى خمسة تخصصات؛ وهو نتيجة جهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التى من خلالها نجحنا أن نكون جامعة من جامعات الجيل الرابع ونسبق جامعات أوروبية وأمريكية كبرى فى العديد من التصنيفات الدولية.