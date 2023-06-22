بنك ناصر يصرف معاشات يوليو غدا بماكينات ATM ومنافذ فورى.. والأحد فى البنك

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بدء صرف المعاشات كافة للعملاء، غدا الجمعة، عبر ماكينات الصرف الآلى ATM وجميع منافذ فورى، والأحد المقبل عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة فى المحافظات، واتخاذ التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك. وقالت الوزيرة، إن الصرف سيكون متاحا فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فورى. وأفادت الوزيرة بأنه جرى إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وشددت على أن البنك يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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