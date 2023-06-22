مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - وتسير الشركة اليوم 17 رحلة جوية إلى كلٍ من جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات اليوم تكون قد انتهت الشركة من مرحلة الذهاب والتى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و 72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى والهيئات والجمعيات و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوى لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالى و3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.

وستغادر اليوم بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة والتى تتضمن مختلف التخصصات لتكون فى شرف خدمة الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك.

هذا ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بإذن الله يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وينتهى يوم الخميس 13 يوليو 2023.