«الشباب والرياضة» تطلق أول منحة تدريبية فى صناعة المحتوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مكتب معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، عن إطلاق أول منحة تدريبية لإعداد جيل جديد من صناع المحتوى والارتقاء بمهاراتهم وإثراء حضورهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، بما يتيح لهم إحداث تأثير ملهم فى مجالاتهم.





وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هذه المنحة هدفها إعداد كفاءات محترفة فى صناعة المحتوى، وتزويدهم بالمهارات التى تمكنهم من ترسيخ أنفسهم كصناع مؤثرين من شأنهم إلهام المجتمع بمحتويات تناسب مختلف القطاعات، وذلك باعتبار الشباب الطاقة التى ستتولى قيادة تنمية المجتمعات والاقتصادات الرقمية.

كما سيقوم على تدريس المنحة مجموعة من الخبراء فى صناعة المحتوى لتدريب المشاركين على مهارات كتابة النصوص والسرد القصصى والتصوير المحترف والتحرير والترويج للعلامات التجارية والتسويق الإلكترونى ورسم الاستراتيجيات وغيرها من المجالات، حيث تساعد المنحة صناع المحتوى المرئى ومنشئى محتوى البث المباشر، والمؤثرين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعى، من الوصول إلى فرصة تعليمية وتدريبية تثرى قدرتهم على نشر محتوى هادف وعالى التأثير يمنح المجتمع قيمة إيجابية.

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